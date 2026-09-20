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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Qasas Ayah 81
Al-Qasas
81
28:81
فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فية ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ٨١
فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍۢ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ٨١
فَخَسَفۡنَا
ﲈ
بِهِۦ
ﲉ
وَبِدَارِهِ
ﲊ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲋ
فَمَا
ﲌ
كَانَ
ﲍ
لَهُۥ
ﲎ
مِن
ﲏ
فِئَةٖ
ﲐ
يَنصُرُونَهُۥ
ﲑ
مِن
ﲒ
دُونِ
ﲓ
ٱللَّهِ
ﲔ
وَمَا
ﲕ
كَانَ
ﲖ
مِنَ
ﲗ
ٱلۡمُنتَصِرِينَ
ﲘ
٨١
ﲙ
Sonunda, onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. Allah'a karşı ona yardım edebilecek kimsesi de yoktu; kendini kurtarabilecek kimselerden de değildi.
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