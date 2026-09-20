Al-Sa'di Tefsir: Al-Qasas Ayah 80

Среди израильтян были люди, которым было даровано знание. Они знали истинную ценность вещей и задумывались над природой мирских услад. Это коренным образом отличало их от невежд, которые судили о происходящем по первому впечатлению. Им было больно слышать, как некоторые из их соплеменников довольствовались преходящими земными благами. Они были опечалены их выбором и не могли согласиться с их словами. Вот почему они сказали: «Если человек уверовал и совершает благие деяния, то он получает вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. Поклонение, искреннее раскаяние и стремление снискать благоволение Господа доставляет ему великое удовольствие. А когда он окажется в Последней жизни, то войдет в Райские сады и будет упиваться райскими прелестями. Воистину, это вознаграждение лучше того, что вы пожелали для себя». Такова истинная сущность вещей. Однако далеко не каждый, кто знает эту истину, может встать на прямой путь и удержаться на нем. Это удается только терпеливым праведникам, которые исправно поклоняются Всевышнему Аллаху, сторонятся грехов, стойко переносят тяготы судьбы и не поддаются мирским искушениям. Они не позволяют страстям и низменным порывам отвлечь их от поклонения Господу и помешать им выполнить ту миссию, ради которой они появились на свет. Они предпочитают получить вознаграждение Аллаха, нежели наслаждаться этим тленным миром.