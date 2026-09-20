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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Qasas Ayah 78
Al-Qasas
78
28:78
قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون ٧٨
قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةًۭ وَأَكْثَرُ جَمْعًۭا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٧٨
قَالَ
ﱁ
إِنَّمَآ
ﱂ
أُوتِيتُهُۥ
ﱃ
عَلَىٰ
ﱄ
عِلۡمٍ
ﱅ
عِندِيٓۚ
ﱆﱇ
أَوَلَمۡ
ﱈ
يَعۡلَمۡ
ﱉ
أَنَّ
ﱊ
ٱللَّهَ
ﱋ
قَدۡ
ﱌ
أَهۡلَكَ
ﱍ
مِن
ﱎ
قَبۡلِهِۦ
ﱏ
مِنَ
ﱐ
ٱلۡقُرُونِ
ﱑ
مَنۡ
ﱒ
هُوَ
ﱓ
أَشَدُّ
ﱔ
مِنۡهُ
ﱕ
قُوَّةٗ
ﱖ
وَأَكۡثَرُ
ﱗ
جَمۡعٗاۚ
ﱘﱙ
وَلَا
ﱚ
يُسۡـَٔلُ
ﱛ
عَن
ﱜ
ذُنُوبِهِمُ
ﱝ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﱞ
٧٨
ﱟ
Karun: "Bu servet ancak, bende mevcut bir ilimden ötürü bana verilmiştir" demişti. Allah'ın, önceleri, ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan nice nesilleri yok ettiğini bilmez mi? Suçluların suçları kendilerinden sorulmaz.
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