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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Qasas Ayah 77
Al-Qasas
77
28:77
وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ٧٧
وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧
وَٱبۡتَغِ
ﲷ
فِيمَآ
ﲸ
ءَاتَىٰكَ
ﲹ
ٱللَّهُ
ﲺ
ٱلدَّارَ
ﲻ
ٱلۡأٓخِرَةَۖ
ﲼﲽ
وَلَا
ﲾ
تَنسَ
ﲿ
نَصِيبَكَ
ﳀ
مِنَ
ﳁ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﳂﳃ
وَأَحۡسِن
ﳄ
كَمَآ
ﳅ
أَحۡسَنَ
ﳆ
ٱللَّهُ
ﳇ
إِلَيۡكَۖ
ﳈﳉ
وَلَا
ﳊ
تَبۡغِ
ﳋ
ٱلۡفَسَادَ
ﳌ
فِي
ﳍ
ٱلۡأَرۡضِۖ
ﳎﳏ
إِنَّ
ﳐ
ٱللَّهَ
ﳑ
لَا
ﳒ
يُحِبُّ
ﳓ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﳔ
٧٧
ﳕ
Karun, Musa'nın milletindendi; ama onlara karşı azdı. Biz ona, anahtarlarını güçlü bir topluluğun zor taşıdığı hazineler vermiştik. Milleti ona: "Böbürlenme, Allah şüphesiz ki böbürlenenleri sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde, ahiret yurdunu gözet, dünyadaki payını da unutma; Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi, sen de iyilik yap; yeryüzünde bozgunculuk isteme; doğrusu Allah bozguncuları sevmez" demişlerdi.
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