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Tefsir: Al-Qasas 28:3
Al-Qasas
3
28:3
نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يومنون ٣
نَتْلُوا۟ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٣
نَتۡلُواْ
عَلَيۡكَ
مِن
نَّبَإِ
مُوسَىٰ
وَفِرۡعَوۡنَ
بِٱلۡحَقِّ
لِقَوۡمٖ
يُؤۡمِنُونَ
٣
İnanan bir millet için, sana Musa ve Firavun olayını olduğu gibi anlatacağız.
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Hadis
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( نتلوا عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق )
بالصدق
( لقوم يؤمنون )
يصدقون بالقرآن .