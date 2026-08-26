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Tefsir: Al-Qamar 54:2
Al-Qamar
2
54:2
وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ٢
وَإِن يَرَوْا۟ ءَايَةًۭ يُعْرِضُوا۟ وَيَقُولُوا۟ سِحْرٌۭ مُّسْتَمِرٌّۭ ٢
وَإِن
يَرَوۡاْ
ءَايَةٗ
يُعۡرِضُواْ
وَيَقُولُواْ
سِحۡرٞ
مُّسۡتَمِرّٞ
٢
Kıyamet saati yaklaşır, ay yarılır; onlar bir delil görünce hala yüz çevirirler ve: "Süregelen bir sihir" derler.
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Al-Sa'di
Мекканские многобожники увидели чудо, равное которому они никогда не видели. Более того, они даже не слышали, чтобы такое показывал кто-либо из предыдущих пророков. Однако вера все равно не проникла в их сердца, ибо Аллаху было угодно, чтобы они в очередной раз отвергли Своего пророка. Многобожники принялись злословить и клеветать в адрес Пророка, говоря: «Мухаммад околдовал нас!» Чтобы убедиться в том, что все это было всего лишь колдовством, мекканцы решили расспросить об этом всех, кто в это время находился в пути, потому что колдовские чары могли подействовать только на тех, кто находился рядом с Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Однако все, кто приезжал в Мекку, сообщали им, что видели это необычное явление. Тогда неверующие воскликнули: «Это - сущее колдовство. Мухаммаду удалось околдовать и нас, и всех остальных». Подобная ложь может показаться убедительной только самым безрассудным, самым глупым и самым заблудшим людям. Отвергнув показанное им знамение, многобожники продемонстрировали свою готовность отвергнуть и объявить ложью любое другое чудо. Они не стремились найти истину и последовать за ней, а лишь хотели потакать своим низменным желаниям, и поэтому далее Господь сказал: