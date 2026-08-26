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Tefsir: Al-Qamar 54:10
Al-Qamar
10
54:10
فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ١٠
فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌۭ فَٱنتَصِرْ ١٠
فَدَعَا
رَبَّهُۥٓ
أَنِّي
مَغۡلُوبٞ
فَٱنتَصِرۡ
١٠
O da: "Ben yenildim, bana yardım et" diye Rabbine yalvarmıştı.
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Kıraat
Hadis
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فعند ذلك دعا نوح ربه
[فقال:]
{ أَنِّي مَغْلُوبٌ }
لا قدرة لي على الانتصار منهم، لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادر، ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم،
{ فَانْتَصِرْ }
اللهم لي منهم،
وقال في الآية الأخرى:
{ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا }
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