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Tefsir: Al-Qamar 54:1
Al-Qamar
1
54:1
اقتربت الساعة وانشق القمر ١
ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ١
ٱقۡتَرَبَتِ
ٱلسَّاعَةُ
وَٱنشَقَّ
ٱلۡقَمَرُ
١
Kıyamet saati yaklaşır, ay yarılır; onlar bir delil görünce hala yüz çevirirler ve: "Süregelen bir sihir" derler.
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Tafsir Muyassar
دنت القيامة، وانفلق القمر فلقتين، حين سأل كفار
«مكة»
النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فدعا الله، فأراهم تلك الآية.