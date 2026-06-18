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Al-Qalam
47
68:47
ام عندهم الغيب فهم يكتبون ٤٧
أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٤٧
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ﱬ
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Yoksa, gaybın bilgisi kendilerinin katında da onlar mı yazıyorlar?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.