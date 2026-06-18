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Al-Qalam
47
68:47
ام عندهم الغيب فهم يكتبون ٤٧
أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٤٧
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Yoksa, gaybın bilgisi kendilerinin katında da onlar mı yazıyorlar?
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Tafsir Muyassar
68:46 ile 68:47 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
أم تسأل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين أجرا دنيويا على تبليغ الرسالة فهم مِن غرامة ذلك مكلَّفون حِمْلا ثقيلا؟ بل أعندهم علم الغيب، فهم يكتبون عنه ما يحكمون به لأنفسهم مِن أنهم أفضل منزلة عند الله مِن أهل الإيمان به؟