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Al-Qalam
44
68:44
فذرني ومن يكذب بهاذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ٤٤
فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٤٤
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Kuran'ı yalanlayanları Bana bırak; Biz onları bilmedikleri yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَذَرۡنِی﴾ دَعْنِي ﴿وَمَن یُكَذِّبُ بِهَـٰذَا ٱلۡحَدِیثِۖ﴾ الْقُرْآن ﴿سَنَسۡتَدۡرِجُهُم﴾ نأخذهم قليلا قليلا ﴿مِّنۡ حَیۡثُ لَا یَعۡلَمُونَ ٤٤﴾