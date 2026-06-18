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Al-Qalam
35
68:35
افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥
أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥
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Kendilerini Allah'a vermiş olanları hiç suçlular gibi tutar mıyız?
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Hadis
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَفَنَجۡعَلُ ٱلۡمُسۡلِمِینَ كَٱلۡمُجۡرِمِینَ ٣٥﴾ أَيْ تَابِعِينَ لَهُمْ فِي العطاء