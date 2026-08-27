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Tefsir: Al-Insan 76:5
Al-Insan
5
76:5
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ٥
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍۢ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥
إِنَّ
ٱلۡأَبۡرَارَ
يَشۡرَبُونَ
مِن
كَأۡسٖ
كَانَ
مِزَاجُهَا
كَافُورًا
٥
Şüphesiz iyiler kafur katılmış bir tastan içerler.
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76:4 ile 76:5 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Camphor—a sweet smelling herb.