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Al-Insan
25
76:25
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ٢٥
وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةًۭ وَأَصِيلًۭا ٢٥
وَٱذۡكُرِ
ٱسۡمَ
رَبِّكَ
بُكۡرَةٗ
وَأَصِيلٗا
٢٥
Rabbinin adını sabah akşam an.
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Hadis
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ﴾ في الصلاة ﴿بُكۡرَةࣰ وَأَصِیلࣰا ٢٥﴾ يعني الفجر والظهر والعصر