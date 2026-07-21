Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
22
76:22
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ٢٢
إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءًۭ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ٢٢
إِنَّ
هَٰذَا
كَانَ
لَكُمۡ
جَزَآءٗ
وَكَانَ
سَعۡيُكُم
مَّشۡكُورًا
٢٢
"İşte bu sizin işlediklerinizin karşılığıdır, çalışmalarınız şükre değer" denir.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً
] پێیان دهوترێت ئهمه ئهجرو پاداشته بۆ ئێوهو خوای گهوره پاداشتى دانهوه [
وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (٢٢)
] ههوڵ و تێكۆشانتان له دونیادا ئێستا پاداشتهكهیتان وهرگرت لهسهر زۆر و كهمی سوپاسكراون، وه لهسهر كهم پاداشتى زۆرتان وهرگرت.