Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
20
76:20
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ٢٠
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًۭا وَمُلْكًۭا كَبِيرًا ٢٠
وَإِذَا
رَأَيۡتَ
ثَمَّ
رَأَيۡتَ
نَعِيمٗا
وَمُلۡكٗا
كَبِيرًا
٢٠
Oranın neresine baksan, nimet ve büyük bir saltanat görürsün.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِذَا رَأَیۡتَ ثَمَّ﴾ أي وجدت الرؤية منك في الجنة ﴿رَأَیۡتَ﴾ جواب إذا ﴿نَعِیمࣰا﴾ لا يوصف ﴿وَمُلۡكࣰا كَبِیرًا ٢٠﴾ واسعا لا غاية له