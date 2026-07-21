Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
15
76:15
ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ١٥
وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍۢ مِّن فِضَّةٍۢ وَأَكْوَابٍۢ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ١٥
وَيُطَافُ
عَلَيۡهِم
بِـَٔانِيَةٖ
مِّن
فِضَّةٖ
وَأَكۡوَابٖ
كَانَتۡ
قَوَارِيرَا۠
١٥
Çevrelerinde gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ
] وه خزمهتكارانى بهههشت بهسهریاندا ئهگهڕێن و خواردنهوهیان بۆ دێنن بهو قاپ و گڵاس و كوپانهی كه له زیوه [
وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (١٥)
] وه كوپهكانیش شوشهیهو له زیوه، (ئهو نازو نیعهتانهی له بهههشتدا ههیه خوای گهوره له دونیادا هاوشێوهی ئهوانهى بۆ مرۆڤ داناوه، ئهمه تهنها شتێكه كه له دونیادا هاوشێوهى نیه وهكو (ابن عهباس) ئهفهرمووێ كه زیو بێت و شوشه بێت و ناوهوهى له دهرهوهى دیار بێت).