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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Insan Ayah 1
Al-Insan
1
76:1
هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شييا مذكورا ١
هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَـٰنِ حِينٌۭ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًۭٔا مَّذْكُورًا ١
هَلۡ
ﲫ
أَتَىٰ
ﲬ
عَلَى
ﲭ
ٱلۡإِنسَٰنِ
ﲮ
حِينٞ
ﲯ
مِّنَ
ﲰ
ٱلدَّهۡرِ
ﲱ
لَمۡ
ﲲ
يَكُن
ﲳ
شَيۡـٔٗا
ﲴ
مَّذۡكُورًا
ﲵ
١
ﲶ
İnsanoğlu, var edilip bahse değer bir şey olana kadar, şüphesiz, uzun bir zaman geçmemiş midir?
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Tafsir Fathul Majid
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