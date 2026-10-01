Rebar Kurdish Tafsir Tefsir: Al-Infitar Ayah 1

سوورهتی (ئينفيطار) (واته: لهت بوون) سوورهتێكى مهككى یهو (١٩) ئایهته پێغهمبهری خوا - صلی الله علیه وسلم - ئهفهرمووێ: [ ههر كهسێك پێی خۆشه تهماشای ڕۆژی قیامهت بكات وهك ئهوهی بهچاوی خۆی بیبینێ با (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) و (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) و (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) بخوێنێ ] چونكه دیمهنهكانی ڕۆژی قیامهت لهو سوورهتانهدا زۆر به ئاشكرا و ڕوونی و جوانی باسكراوه، كاتێك كه ئهیخوێنی وهك ئهوه وایه به چاوی خۆت قیامهت ببینیت. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (١) ] كاتێك كه ئاسمان شهق و لهت ئهبێت بۆ دابهزینی فریشتهكان.