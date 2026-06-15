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Hud
46
11:46
قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالن ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين ٤٦
قَالَ يَـٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيْرُ صَـٰلِحٍۢ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۖ إِنِّىٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٤٦
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Allah: "Ey Nuh! O senin ailenden sayılmaz; çünkü kötü bir iş işlemiştir; öyleyse bilmediğin şeyi Benden isteme. İşte sana öğüt, bilgisizlerden olma" dedi.
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﴿قَالَ﴾ تَعَالَى ﴿یَـٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَیۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ﴾ النَّاجِينَ أَوْ مِنْ أَهْل دِينك ﴿إِنَّهُۥ﴾ أَيْ سُؤَالك إيَّايَ بِنَجَاتِهِ ﴿عَمَلٌ غَیۡرُ صَـٰلِحࣲۖ﴾ فَإِنَّهُ كَافِر وَلَا نَجَاة لِلْكَافِرِينَ وَفِي قِرَاءَة بِكَسْرِ مِيم {عَمِلَ} فِعْل وَنَصْب {غَیۡرَ} فَالضَّمِير لابنه ﴿فَلَا تَسۡـَٔلَنَّ﴾ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف ﴿مَا لَیۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۖ﴾ مِنْ إنْجَاء ابْنك ﴿إِنِّیۤ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلۡجَـٰهِلِینَ ٤٦﴾ بِسُؤَالِك مَا لَمْ تَعْلَم