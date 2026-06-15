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Hud
42
11:42
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ٤٢
وَهِىَ تَجْرِى بِهِمْ فِى مَوْجٍۢ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُۥ وَكَانَ فِى مَعْزِلٍۢ يَـٰبُنَىَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٤٢
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Gemi, dağlar gibi dalgalar içinde onları götürürken, Nuh, bir kenarda ayrı kalmış olan oğluna "Ey oğulcuğum! Bizimle beraber gel, kafirlerle birlik olma" diye seslendi.
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Kıraat
Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Аллах описал движение ковчега так, словно мы воочию наблюдаем за ним. Нух и все, кто находился на нем, плыли среди огромных волн, и Аллах заботился о сохранности ковчега и всех, кто был на нем. Поднявшись на его борт, Нух увидел своего сына, который стоял в стороне от верующих, когда те поднимались на борт корабля. Он позвал к себе сына и предложил ему забраться в ковчег. Он сказал: «Сынок! Садись с нами и не оставайся с неверующими, а не то тебя постигнет участь, которая ожидает каждого из них».