Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Hud 11:123
Hud
123
11:123
ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ١٢٣
وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٢٣
وَلِلَّهِ
غَيۡبُ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
وَإِلَيۡهِ
يُرۡجَعُ
ٱلۡأَمۡرُ
كُلُّهُۥ
فَٱعۡبُدۡهُ
وَتَوَكَّلۡ
عَلَيۡهِۚ
وَمَا
رَبُّكَ
بِغَٰفِلٍ
عَمَّا
تَعۡمَلُونَ
١٢٣
Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et, O'na güven. Rabbin, yaptıklarınızdan habersiz değildir.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
] وه ههرچی نهێنی ئاسمانهكان و زهوی ههیه ههمووی لای خوای گهورهیهو كهسی تر نایزانێ [
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ
] وه له ڕۆژی قیامهتیش ههموو كارهكان بۆ لای خوای گهوره ئهگهڕێتهوه [
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ
] تۆ بهتاك و تهنها عیبادهتی خوای گهوره بكهو بهتهنها پشت به خوای گهوره ببهستهو كارهكانت بهو بسپێره [
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٢٣)
] وه پهروهردگارت بێئاگا نیه له كردهوهی خراپی كافران و بێباوهڕان و خراپهكاران، والله أعلم.