Al-Sa'di Tefsir: Hud Ayah 11

Всевышний поведал о том, что человек по своей природе является невежественным и несправедливым существом. Если Аллах одаряет его здоровьем, пропитанием, детьми и другими милостями, а затем отнимает их у него, то он впадает в отчаяние. Он теряет надежду на вознаграждение Аллаха и даже не думает о том, что Аллах может вернуть ему блага, которых он лишился, или одарить его равноценными благами, или вознаградить еще более прекрасным образом. А если Аллах одаряет человека благополучием после беды, которая постигла его, он начинает надменно ликовать и полагает, что успех никогда больше не покинет его. Он радуется благам, которые угодны его душе, и гордится дарами, которые Аллах ниспосылает Своим рабам. Все это делает его заносчивым, самодовольным и высокомерным человеком, который надменно, презрительно и пренебрежительно относится к остальным творениям. А какой порок может быть хуже этого?!! Такие качества присущи всем людям, кроме тех, кого Аллах наставил на прямой путь, избавил от порочных качеств и облагодетельствовал прекрасным нравом. Эти праведники проявляют терпение во время невзгод и никогда не отчаиваются. А когда наступает благоденствие, они не проявляют высокомерия, а продолжают совершать обязательные и необязательные праведные деяния. Именно они заслуживают прощение своим прегрешениям, благодаря которому они избавляются от всего скверного и неприятного, а также великое вознаграждение в Раю, где для них приготовлено то, чем наслаждается душа и упивается взор.