Al-Sa'di Tefsir: Al-Anbiya Ayah 97

Речь идет о Дне воскресения, наступление которого было обещано Аллахом. Любые Его обещания всегда являются истинными и правдивыми. И когда наступит обещанный день, глаза неверующих закатятся от сильного страха, великого ужаса и беспокойства. Они вспомнят о своих преступлениях и грехах, и тогда они начнут призывать погибель, раскаиваться и горевать от того, что лишились великого блага. Они воскликнут: «Мы не ведали об этом великом дне. Мы были поглощены собственной беспечностью и наслаждались мирскими благами до тех пор, пока смерть не разлучила нас с жизнью. И вот теперь наступило воскрешение. Если бы сегодня мы могли умереть от раскаяния и разочарования, то мы непременно умерли бы. Воистину, мы были несправедливыми грешниками». Они сознаются в собственном беззаконии и признают приговор Аллаха справедливым. И тогда Аллах велит ввергнуть их в Преисподнюю вместе с теми божествами, которым они поклонялись. Именно поэтому далее Всевышний сказал: