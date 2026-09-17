Al-Sa'di Tefsir: Al-Anbiya Ayah 85

Обращаясь к Аллаху с мольбой, Айюб поведал о своем бедственном положении. Его несчастье не знало границ, однако милость Аллаха была еще более обширна. И поэтому Он внял его молитвам, сказав: «Топни ногой! Вот прохладная вода для купания и питье» (38:42). Стоило ему топнуть ногой, как из-под нее забился источник прохладной воды. Айюб искупался этой водой и напился, и Аллах избавил его от болезни и напасти. А затем Аллах вернул ему семью и богатство. Божья милость была настолько великой, что Айюб приобрел еще большую семью и еще большее богатство. Он заслужил это благодаря тому, что был терпелив и не сетовал на судьбу. Аллах почтил его вознаграждением при жизни на земле и обещал ему вознаграждение в жизни будущей. А наряду с этим Аллах сделал его назиданием для тех, кто поклоняется своему Господу и извлекает пользу из терпения. Они узнают об испытании, которое выпало на долю Айюба, и вознаграждении, которое он получил после избавления от невзгод. И тогда они начинают размышлять о причине такого успеха и осознают, что этой причиной было терпение. Вот почему Аллах похвалил терпение и стойкость Айюба и сказал: «Воистину, Мы нашли его терпеливым. Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху» (38:44). Именно этот пророк стал образцом для подражания для каждого, кого постигло несчастье.