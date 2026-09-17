Al-Sa'di Tefsir: Al-Anbiya Ayah 63

Ибрахим сказал: «Все не так! Старший идол разрушил всех остальных, потому что разгневался на них. А разгневался он, потому что вы поклонялись им наряду с ним. Он хотел, чтобы вы поклонялись только ему одному». Такими словами Ибрахим пытался донести истину до своих соплеменников. Вот почему далее он предложил им разузнать истину у самих идолов. Он сказал: «Спросите у разрушенных идолов, почему они были разрушены. И спросите у старшего из них, почему он разрушил всех остальных. Если они способны говорить, то они непременно ответят вам. Однако всем нам известно, что они не способны разговаривать. Они не обладают даром речи. Они не приносят никакой пользы. Они не причиняют никакого вреда. Они даже не могут защитить себя, когда кто-либо пытается навредить им».