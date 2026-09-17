Al-Sa'di Tefsir: Al-Anbiya Ayah 48

Очень часто Всевышний Аллах одновременно упоминает о двух Священных Писаниях - Торе и Коране. Свет не видывал более славных, более назидательных, более благодатных и более ясных Писаний. Всевышний поведал о том, что Тора была дарована Мусе и Харуну. Безусловно, пророческая миссия первого была основной, а второго - второстепенной. Тора была мерилом, благодаря которому люди отличали истину ото лжи, а прямой путь - от заблуждения. Она также была светом, благодаря которому праведники ступали по светлому прямому пути и отличали дозволенное от запрещенного. Этот свет рассекал мглу невежества, беззакония и заблуждения. А наряду с этим Тора была назиданием, благодаря которому люди узнавали, что должно принести им пользу, а что может причинить им вред. Это назидание раскрывало глаза на добро и зло, однако полезные уроки из этого извлекали только богобоязненные праведники, которые изучали откровение и руководствовались его заповедями. Далее Всевышний Аллах перечислил некоторые качества этих богобоязненных праведников: