Al-Sa'di Tefsir: Al-Anbiya Ayah 30

Неужели грешники, которые отказались уверовать в своего Господа и отвернулись от искреннего служения Ему одному, не обращают внимания на очевидные доказательства того, что Аллах - Достохвальный и Великодушный Господь, Который действительно заслуживает поклонения? Если они понаблюдают за небесами и землей, то увидят, как Аллах разверзает их. Совершенно безоблачное небо вдруг покрывается облаками, из которых изливается дождь. И тогда иссохшая и безжизненная земля покрывается растениями. Представьте себе, как чистое небо, на котором нет ни единого облака, покрывается тучами, переполненными дождевой водой. А затем Аллах изливает эту воду на безжизненную землю, которая была покрыта пылью и лишена живительной влаги. Но стоит выпасть дождю, как земля оживает и приходит в движение, набухает и покрывается всевозможными удивительными растениями. Эти растения принадлежат к различным видам и приносят окружающим многочисленную пользу. Разве все это не свидетельствует о том, что только Аллах является сущей истиной, тогда как все остальные боги являются лживыми и беспомощными? Разве это не свидетельствует о том, что Аллах способен воскресить усопших и что Он - Милостивый и Милосердный Господь? И неужели после этого люди не обратятся в правую веру, не приобщая сотоварищей к Нему и не испытывая пагубных сомнений?