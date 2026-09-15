Al-Sa'di Tefsir: Al-Anbiya Ayah 28

Аллаху известно обо всем, что ангелы совершали прежде, и обо всем, что им еще предстоит совершить. Они никогда не выйдут за пределы Его божественного знания и никогда не покинут владения, на которые распространяется Его власть. Они не опережают Аллаха своими речами, и поэтому они ходатайствуют перед Ним только после Его разрешения и одобрения. Если Он позволит им заступиться и останется доволен тем, за кого они будут заступаться, то они станут ходатайствовать перед Ним. Однако известно, что Аллах доволен только теми словами и деяниями, которые совершались или произносились искренне ради Аллаха и соответствовали дороге Божьего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Это откровение свидетельствует о том, что одни творения будут заступаться за других перед Аллахом и что ангелы будут в числе тех, кто будет заступаться и ходатайствовать. И, несмотря на это, они испытывают перед Аллахом сильный страх и покоряются перед Его величием и могуществом.