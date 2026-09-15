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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Ayah 24
Al-Anbiya
24
21:24
ام اتخذوا من دونه الهة قل هاتوا برهانكم هاذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ٢٤
أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةًۭ ۖ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ ۖ هَـٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِى ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ ۖ فَهُم مُّعْرِضُونَ ٢٤
أَمِ
ﳄ
ٱتَّخَذُواْ
ﳅ
مِن
ﳆ
دُونِهِۦٓ
ﳇ
ءَالِهَةٗۖ
ﳈﳉ
قُلۡ
ﳊ
هَاتُواْ
ﳋ
بُرۡهَٰنَكُمۡۖ
ﳌﳍ
هَٰذَا
ﳎ
ذِكۡرُ
ﳏ
مَن
ﳐ
مَّعِيَ
ﳑ
وَذِكۡرُ
ﳒ
مَن
ﳓ
قَبۡلِيۚ
ﳔﳕ
بَلۡ
ﳖ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﳗ
لَا
ﳘ
يَعۡلَمُونَ
ﳙ
ٱلۡحَقَّۖ
ﳚﳛ
فَهُم
ﳜ
مُّعۡرِضُونَ
ﳝ
٢٤
ﳞ
O'nu bırakıp tanrılar mı edindiler? De ki: "Kesin delilinizi getirin. İşte benim ve ümmetimin Kitap'ı ve senden öncekilerin kitapları." Hayır; onların çoğu gerçeği bilmez de yüz çevirirler.
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