Al-Sa'di Tefsir: Al-Anbiya Ayah 20

Ангелы целиком и полностью поглощены поклонением Аллаху и восхвалением Его. Они поминают Его целыми днями напролет и никогда не прекращают это занятие. И хотя ангелов - бесчисленное множество, каждый из них обладает этим качеством. И это свидетельствует о величии, могуществе, власти, безупречном знании и совершенной мудрости Аллаха. Воистину, эти качества обязывают все творения поклоняться только Ему одному и не приобщать к Нему сотоварищей. После упоминания о совершенстве могущества и величия Аллаха, а также о том, что все сущее преклоняется перед Ним, Всевышний укорил многобожников, которые поклоняются вместо Него вымышленным земным богам, которые совершенно беспомощны и бессильны. Всевышний сказал: