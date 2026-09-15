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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Ayah 15
Al-Anbiya
15
21:15
فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين ١٥
فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَىٰهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَـٰهُمْ حَصِيدًا خَـٰمِدِينَ ١٥
فَمَا
ﱥ
زَالَت
ﱦ
تِّلۡكَ
ﱧ
دَعۡوَىٰهُمۡ
ﱨ
حَتَّىٰ
ﱩ
جَعَلۡنَٰهُمۡ
ﱪ
حَصِيدًا
ﱫ
خَٰمِدِينَ
ﱬ
١٥
ﱭ
Biz onları biçilmiş ot ve bir yığın kül haline getirinceye kadar haykırmaları devam etti.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.