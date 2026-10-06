Tafseer Jalalayn Tefsir: Al-An'am Ayah 99

﴿وَهُوَ ٱلَّذِیۤ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مَاۤءࣰ فَأَخۡرَجۡنَا﴾ فِيهِ الْتِفَات عَنْ الْغَيْبَة ﴿بِهِۦ﴾ بِالْمَاءِ ﴿نَبَاتَ كُلِّ شَیۡءࣲ﴾ يَنْبُت ﴿فَأَخۡرَجۡنَا مِنۡهُ﴾ أَيْ النَّبَات شَيْئًا ﴿خَضِرࣰا﴾ بِمَعْنَى أَخْضَر ﴿نُّخۡرِجُ مِنۡهُ﴾ مِنْ الْخَضِر ﴿حَبࣰّا مُّتَرَاكِبࣰا﴾ يَرْكَب بَعْضه بَعْضًا كَسَنَابِل الْحِنْطَة وَنَحْوهَا ﴿وَمِنَ ٱلنَّخۡلِ﴾ خَبَر وَيُبْدَل مِنْهُ ﴿مِن طَلۡعِهَا﴾ أَوَّل مَا يَخْرُج مِنْهَا وَالْمُبْتَدَأ ﴿قِنۡوَانࣱ﴾ عَرَاجِين ﴿دَانِیَةࣱ﴾ قَرِيب بَعْضهَا مِنْ بَعْض ﴿وَ﴾ أخرجنا به ﴿جَنَّـٰتࣲ﴾ بَسَاتِين ﴿مِّنۡ أَعۡنَابࣲ وَٱلزَّیۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشۡتَبِهࣰا﴾ وَرَقهمَا حَال ﴿وَغَیۡرَ مُتَشَـٰبِهٍۗ﴾ ثَمَرهَا ﴿ٱنظُرُوۤا۟﴾ يَا مُخَاطَبُونَ نَظَرَ اعْتِبَار ﴿إِلَىٰ ثَمَرِهِۦۤ﴾ بِفَتْحِ الثَّاء وَالْمِيم وَبِضَمِّهِمَا وَهُوَ جَمْع ثَمَرَة كَشَجَرَةٍ وَشَجَر وَخَشَبَة وَخَشَب ﴿إِذَاۤ أَثۡمَرَ﴾ أَوَّل مَا يَبْدُو كَيْفَ هو ﴿وَ﴾ إلى ﴿یَنۡعِهِۦۤۚ﴾ نُضْجه إذَا أَدْرَكَ كَيْفَ يَعُود ﴿إِنَّ فِی ذَ ٰلِكُمۡ لَـَٔایَـٰتࣲ﴾ دَلَالَات عَلَى قُدْرَته تَعَالَى عَلَى الْبَعْث وَغَيْره ﴿لِّقَوۡمࣲ یُؤۡمِنُونَ ٩٩﴾ خُصُّوا بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمْ الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا فِي الْإِيمَان بِخِلَافِ الْكَافِرِينَ