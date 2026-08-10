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Tefsir: Al-An'am 6:94
Al-An'am
94
6:94
ولقد جيتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ٩٤
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَـٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٩٤
وَلَقَدۡ
جِئۡتُمُونَا
فُرَٰدَىٰ
كَمَا
خَلَقۡنَٰكُمۡ
أَوَّلَ
مَرَّةٖ
وَتَرَكۡتُم
مَّا
خَوَّلۡنَٰكُمۡ
وَرَآءَ
ظُهُورِكُمۡۖ
وَمَا
نَرَىٰ
مَعَكُمۡ
شُفَعَآءَكُمُ
ٱلَّذِينَ
زَعَمۡتُمۡ
أَنَّهُمۡ
فِيكُمۡ
شُرَكَٰٓؤُاْۚ
لَقَد
تَّقَطَّعَ
بَيۡنَكُمۡ
وَضَلَّ
عَنكُم
مَّا
كُنتُمۡ
تَزۡعُمُونَ
٩٤
Onlara: "And olsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi size verdiklerimizi ardınızda bırakarak bize birer birer geldiniz; içinizde Allah'ın ortakları olduğunu sandığınız şefaatçılarınızı beraber görmüyoruz. And olsun ki aranızdaki bağlar kopmuş, ortak sandıklarınız sizden ayrılmışlardır" denecek.
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Al-Sa'di
После упоминания об участи, которая постигает беззаконников в промежуточном мире, Всевышний Аллах сообщил о том, что в День воскресения они будут совершенно одиноки и полностью разорены. Они лишатся своих семей и былого богатства, своих детей, защитников и помощников. Они предстанут перед Аллахом такими, какими были сотворены в первый раз. Они будут совершенно нагими, поскольку человек приобретает богатство и другие блага уже после рождения, совершая необходимые для этого деяния. В этот день рабы потеряют все, что имели в мирской жизни, кроме своих праведных и скверных деяний, поскольку именно дела определяют судьбу человека в Последней жизни. От них зависит его благополучие или несчастье, радость или скорбь, блаженство или мучения. Они будут приносить пользу и причинять вред, огорчать и радовать. А все остальное, в том числе жены, дети, имущество и сподвижники, окажутся всего лишь случайными эпизодами в жизни человека и благами, которые он приобрел и потерял. Аллах скажет многобожникам: «Вы предстали перед Нами совершенно одинокими. Мы одарили вас благами, но вы оставили их позади себя, и теперь Мы не видим рядом с вами тех заступников, которых вы приобщали в сотоварищи к своему Господу». Многобожники приобщают сотоварищей к Аллаху и поклоняются наряду с Ним ангелам, пророкам, праведникам и другим творениям. И хотя все рабы целиком принадлежат Ему, многобожники поклоняются им вместо того, чтобы поклоняться Ему. Они поступают несправедливо, потому что все они - рабы Аллаха и должны поклоняться только Ему одному. Посвящая обряды поклонения творениям, они ставят их на одну ступень с Всевышним Творцом и Владыкой, и поэтому в День воскресения их будут сурово порицать. Им будет сказано: «Мы не видим рядом с вами заступников, которых вы приобщали в сотоварищи к Аллаху. Связи между вами и вашими сотоварищами разорваны, и никто не станет заступаться за вас и не окажет вам поддержку. Вас покинули все те, на кого вы надеялись. Вы верили в то, что извлечете выгоду из своих поступков, окажетесь в безопасности и обретете счастье и спасение, потому что сатана обещал вам прекрасное будущее и приукрасил его в ваших сердцах. Вы произносили его обещания своими устами и польстились на эту ложь, которая не имела под собой никакого основания. Но теперь вы убедились в обратном и поняли, что вы потеряли самих себя и лишились своих семей и своего богатства».