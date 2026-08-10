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Tefsir: Al-An'am 6:86
Al-An'am
86
6:86
واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ٨٦
وَإِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًۭا ۚ وَكُلًّۭا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٦
وَإِسۡمَٰعِيلَ
وَٱلۡيَسَعَ
وَيُونُسَ
وَلُوطٗاۚ
وَكُلّٗا
فَضَّلۡنَا
عَلَى
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٨٦
Ona İshak'ı, Yakub'u bağışladık, her birini doğru yola eriştirdik. Daha önce Nuh'u ve soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u -ki işlerini iyi yapanlara böylece karşılık veririz-, Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı -ki hepsi iyilerdendir-, İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u, Lut'u -ki hepsini dünyalara üstün kıldık- doğru yola eriştirdik.
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Al-Sa'di
6:86 ile 6:87 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Аллах также повел прямым путем Исмаила. Он был сыном пророка Ибрахима и прародителем арабов - самого славного из всех народов на земле, а его прямым потомком был Пророк Мухаммад, господин всех сынов Адама. Прямым путем прошли также Йунус, сын Матты, и Лут, сын Харана и племянник Ибрахима. Они были пророками и посланниками, которых Аллах возвысил над остальными людьми. Следует знать, что есть четыре степени превосходства, упомянутые в словах Всевышнего: «Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!» (4:69). Перечисленные в этих аятах рабы занимают самую высшую ступень. Более того, они являются самыми достойными среди Божьих посланников, потому что посланники, о которых Аллах сообщил в Своем писании, превосходят тех посланников, истории которых Он не рассказал нам, и в этом нет ни малейшего сомнения.