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Tefsir: Al-An'am 6:86
Al-An'am
86
6:86
واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ٨٦
وَإِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًۭا ۚ وَكُلًّۭا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٦
وَإِسۡمَٰعِيلَ
وَٱلۡيَسَعَ
وَيُونُسَ
وَلُوطٗاۚ
وَكُلّٗا
فَضَّلۡنَا
عَلَى
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٨٦
Ona İshak'ı, Yakub'u bağışladık, her birini doğru yola eriştirdik. Daha önce Nuh'u ve soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u -ki işlerini iyi yapanlara böylece karşılık veririz-, Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı -ki hepsi iyilerdendir-, İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u, Lut'u -ki hepsini dünyalara üstün kıldık- doğru yola eriştirdik.
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[
وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا
] وه ئیسماعیل و یهسهع، كه وتراوه: خضره، یاخود وتراوه: هاوهڵی ئیلیاس بووه، وه یونس و لوطيش ئهمانه ههموومان هیدایهت داون وه كردوومانن به پێغهمبهر (صهڵات و سهلامی خوای گهورهیان لێ بێت) [
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (٨٦)
] وه ههموو ئهم پێغهمبهرانه فهزڵمان داون بهسهر ههموو جیهاندا بهوهی ئهمانه وهحیان بۆ هاتووهو كراون به پێغهمبهرو له خهڵكی باشترن.