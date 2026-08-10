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Tefsir: Al-An'am 6:79
Al-An'am
79
6:79
اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ٧٩
إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًۭا ۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٧٩
إِنِّي
وَجَّهۡتُ
وَجۡهِيَ
لِلَّذِي
فَطَرَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ
حَنِيفٗاۖ
وَمَآ
أَنَا۠
مِنَ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
٧٩
"Doğrusu ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, doğruya yönelerek çevirdim, ben ortak koşanlardan değilim."
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا
] من ڕووی خۆم كردۆته ئهو خوایهی كه دروستكاری ئاسمانهكان و زهوییهو بهتاك و تهنها ئهو دهپهرستم، له شیرك و ههموو دینهكانی تر لائهدهم بۆ دینی حهقی ئیسلام و تهوحید [
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٧٩)
] وه من لهو كهسانه نیم كه شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار ئهدهم.