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Tefsir: Al-An'am 6:67
Al-An'am
67
6:67
لكل نبا مستقر وسوف تعلمون ٦٧
لِّكُلِّ نَبَإٍۢ مُّسْتَقَرٌّۭ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٦٧
لِّكُلِّ
نَبَإٖ
مُّسۡتَقَرّٞۚ
وَسَوۡفَ
تَعۡلَمُونَ
٦٧
Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır ki siz onu yakında bileceksiniz.
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Hadis
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ }
أي: وقت يستقر فيه، وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر.
{ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ }
ما توعدون به من العذاب.