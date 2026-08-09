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Tefsir: Al-An'am 6:58
Al-An'am
58
6:58
قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين ٥٨
قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦ لَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّـٰلِمِينَ ٥٨
قُل
لَّوۡ
أَنَّ
عِندِي
مَا
تَسۡتَعۡجِلُونَ
بِهِۦ
لَقُضِيَ
ٱلۡأَمۡرُ
بَيۡنِي
وَبَيۡنَكُمۡۗ
وَٱللَّهُ
أَعۡلَمُ
بِٱلظَّٰلِمِينَ
٥٨
De ki: "Acele istediğiniz şey elimde olsaydı, benimle aranızdaki iş bitmiş olurdu." Allah zulmedenleri en iyi bilendir.
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[
قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: ئهگهر ئهوهی ئێوه داوای ئهكهن و پهلهی لێ ئهكهن كه ئهگهر من پێغهمبهری خوا بم- صلى الله عليه وسلم - خوای گهوره سزاتان بدات یان داوای موعجیزه ئهكهن كه ئهوه بهدهست من نیه بهڵام ئهگهر لای من بوایهو داواتان بكردایهو بۆم جێبهجێ بكردنایه [
لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
] ئهو كاته خوای گهوره سزای ئهدان وه بڕیاری ئهدا له نێوان من و ئێوهدا [
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (٥٨)
] وه خوای گهوره خۆی زاناتره به ستهمكاران.