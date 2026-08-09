Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Al-An'am 6:56
Al-An'am
56
6:56
قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ٥٦
قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًۭا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٥٦
قُلۡ
إِنِّي
نُهِيتُ
أَنۡ
أَعۡبُدَ
ٱلَّذِينَ
تَدۡعُونَ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِۚ
قُل
لَّآ
أَتَّبِعُ
أَهۡوَآءَكُمۡ
قَدۡ
ضَلَلۡتُ
إِذٗا
وَمَآ
أَنَا۠
مِنَ
ٱلۡمُهۡتَدِينَ
٥٦
De ki: "Allah'tan başka, yalvardıklarınıza kulluk etmekten menolundum." "Sizin heveslerinize uymayacağım, yoksa sapıtmış, doğru yolda gidenlerden olmamış olurum" de.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{قەدەغە كردنی شوێنكەوتنی هەواو ئارەزووی كافران} [
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - به كافران بڵێ: من نههیم لێكراوهو قهدهغهكراوم له لایهنی خوای گهورهوه كه عیبادهتی ئهو كهسانه بكهم كه ئێوه له جگه له خوای گهوره لێیان ئهپاڕێنهوهو عیبادهتیان بۆ دهكهن [
قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ
] وه پێیان بڵێ: من شوێن ههواو ئارهزووی ئێوه ناكهوم كه عیبادهتی غهیری خوای گهوره ئهكهن وه ئهو باوهڕداره لاوازو فهقیرو ههژارانه دهرناكهم ئهوه ههواو ئارهزووی ئێوهیهو ئێوه واتان پێ خۆشه، بهڵام خوای گهوره نههی ئهم شتهى لێ كردووم [
قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (٥٦)
].