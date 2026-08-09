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Tefsir: Al-An'am 6:45
Al-An'am
45
6:45
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ٤٥
فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٥
فَقُطِعَ
دَابِرُ
ٱلۡقَوۡمِ
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْۚ
وَٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِ
رَبِّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٤٥
Zulmeden milletin kökü böylece kesildi. Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
] ئهو كاته خوای گهوره دوای كهسانی زاڵم و ستهمكار ئهبڕێتهوهو ڕیشهكێشیان دهكات [
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٥)
] وه حهمدو سهناو ستایش بۆ الله كه پهروهردگاری ههموو جیهانه، كه ئهمیش فێركردنی ئیماندارانه له كاتی هاتنی نیعمهتدا حهمدو سهنای خوای گهوره بكهن.