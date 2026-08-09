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Tefsir: Al-An'am 6:35
Al-An'am
35
6:35
وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم باية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ٣٥
وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقًۭا فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًۭا فِى ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِـَٔايَةٍۢ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٣٥
وَإِن
كَانَ
كَبُرَ
عَلَيۡكَ
إِعۡرَاضُهُمۡ
فَإِنِ
ٱسۡتَطَعۡتَ
أَن
تَبۡتَغِيَ
نَفَقٗا
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
أَوۡ
سُلَّمٗا
فِي
ٱلسَّمَآءِ
فَتَأۡتِيَهُم
بِـَٔايَةٖۚ
وَلَوۡ
شَآءَ
ٱللَّهُ
لَجَمَعَهُمۡ
عَلَى
ٱلۡهُدَىٰۚ
فَلَا
تَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلۡجَٰهِلِينَ
٣٥
Onların yüz çevirmesi sana ağır gelince, eğer gücün yeri delmeye veya göğe merdiven dayamağa yetmiş olsaydı, onlara bir mucize göstermek isterdin. Allah dileseydi onları doğru yolda toplardı. Sakın bilmeyenlerden olma.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ
] ههرچهنده پشتههڵكردنی ئهوان له ئیمان هێنان لهلای تۆ زۆر گهورهیه وه خهفهتی لێ ئهخۆی [
فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ
] ئهگهر ئهتوانی نهفهق و تونێلێك له زهویدا لێ بدهی [
أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ
] یاخود پهیژه دانێیت و سهركهویت بۆ ئاسمان [
فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ
] تا ئایهت و نیشانهیهكیان بۆ بێنی باشتر لهوهى من تا ئیمان بێنن بۆیان بێنه واته: هیچ شتێك نهماوهو بهڵگهیان بهسهردا جێگیر كراوه [
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى
] وه ئهگهر شایهنی هیدایهت بوونایه و خوای گهوره ویستی لێ بوایه ئهوه ههموویانی لهسهر هیدایهت كۆ ئهكردهوه، كه پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - زۆر سور بوو لهسهر ئهوهى كه خهڵكى ئیمان بێنن [
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٣٥)
] وه تۆ لهو كهسانه مهبه كه نهزانن و تهنها ئهوهندهت لهسهره پهیامی خوای گهوره بگهیهنیت.