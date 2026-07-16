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Al-An'am
28
6:28
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ٢٨
بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ٢٨
بَلۡ
بَدَا
لَهُم
مَّا
كَانُواْ
يُخۡفُونَ
مِن
قَبۡلُۖ
وَلَوۡ
رُدُّواْ
لَعَادُواْ
لِمَا
نُهُواْ
عَنۡهُ
وَإِنَّهُمۡ
لَكَٰذِبُونَ
٢٨
Hayır; daha önce gizledikleri onlara göründü. Eğer geri döndürülseler yine kendilerine yasak edilen şeylere dönerler. Doğrusu onlar yalancıdırlar.
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Al-Sa'di
6:28 ile 6:29 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Всевышний сообщил о положении многобожников в День воскресения, когда они окажутся перед Огненной Преисподней. Их остановят перед Геенной, чтобы они выслушали порицания и упреки. Это будет ужасающая картина и душераздирающее зрелище. Они признаются в том, что исповедовали неверие и уклонялись от повиновения Аллаху и пожелают, чтобы их вернули в земной мир. Они пообещают никогда больше не отрицать знамения Аллаха и быть истинными верующими, однако произойдет это только потому, что им откроется то, что они скрывали прежде. Очень часто им приходилось осознавать, что они - лжецы, однако они скрывали это в своих сердцах. Дурные намерения не позволяли им отречься от лжи и отворачивали их сердца от добра, и поэтому даже в Последней жизни их обещания будут лживыми. Они пообещают это только для того, чтобы отвратить от себя надвигающееся наказание, и если бы их вернули обратно, то они снова совершали бы запрещенные поступки, потому что они - лжецы.