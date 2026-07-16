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Al-An'am
27
6:27
ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المومنين ٢٧
وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٧
وَلَوۡ
تَرَىٰٓ
إِذۡ
وُقِفُواْ
عَلَى
ٱلنَّارِ
فَقَالُواْ
يَٰلَيۡتَنَا
نُرَدُّ
وَلَا
نُكَذِّبَ
بِـَٔايَٰتِ
رَبِّنَا
وَنَكُونَ
مِنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
٢٧
Onların, ateşin kenarına getirilip durdurulduklarında, "keşke dünyaya tekrar döndürülseydik, Rabbimiz'in ayetlerini yalanlamasaydık ve inananlardan olsaydık" dediklerini bir görsen!
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العربية
Al-Sa'di
6:26 ile 6:27 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Многобожники, приобщающие к Аллаху сотоварищей и считающие лжецом Божьего посланника, не только сами скитаются во мраке заблуждения, но и вводят в заблуждение других. Они мешают людям руководствоваться истиной, предостерегают и даже отдаляют их от нее. Однако своими поступками они не причиняют вреда ни Аллаху, ни Его верующим рабам. Они губят только самих себя, но не осознают этого.