Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
24
6:24
انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ٢٤
ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ٢٤
ٱنظُرۡ
كَيۡفَ
كَذَبُواْ
عَلَىٰٓ
أَنفُسِهِمۡۚ
وَضَلَّ
عَنۡهُم
مَّا
كَانُواْ
يَفۡتَرُونَ
٢٤
Kendilerine karşı nasıl yalan söylediklerine bak; uydurdukları şeyler de onlardan uzaklaştı.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - تهماشا بكه چۆن درۆ بهدهم خۆشیانهوه ئهكهن كه له دونیا شهریكیان بۆ خوا داناوه ئێستا سوێند ئهخۆن ئهڵێن: ئێمه نهبووینه شهریكمان بۆ تۆ داناوه [
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢٤)
] وه ئهو درۆ ههڵبهستنانه كه له دونیا ئهیانكرد ههمووی ڕۆیشت و هیچی نهما، یاخود ئهو كهسانهیشی كه ئهیانكرد بهشهریك بۆ خوا ههموویان ڕۆیشتن و هیچیان سوودیان پێیان نهگهیاند.