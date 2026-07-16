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Al-An'am
15
6:15
قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٥
قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٥
قُلۡ
إِنِّيٓ
أَخَافُ
إِنۡ
عَصَيۡتُ
رَبِّي
عَذَابَ
يَوۡمٍ
عَظِيمٖ
١٥
"Ben Rabbime karşı gelirsem, büyük günün azabından korkarım" de.
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Kıraat
Hadis
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
قل إني أخاف إن عصيت ربي )
[ فعبدت غيره ]
( عذاب يوم عظيم )
يعني : عذاب يوم القيامة .