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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-An'am Ayah 129
Al-An'am
129
6:129
وكذالك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ١٢٩
وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّى بَعْضَ ٱلظَّـٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ١٢٩
وَكَذَٰلِكَ
ﲟ
نُوَلِّي
ﲠ
بَعۡضَ
ﲡ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲢ
بَعۡضَۢا
ﲣ
بِمَا
ﲤ
كَانُواْ
ﲥ
يَكۡسِبُونَ
ﲦ
١٢٩
ﲧ
Zalimlerin bir kısmını, kazandıklarından ötürü diğer bir kısmına böylece musallat ederiz.
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