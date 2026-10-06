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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-An'am Ayah 128
Al-An'am
128
6:128
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياوهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم ١٢٨
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًۭا يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍۢ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌۭ ١٢٨
وَيَوۡمَ
ﱸ
يَحۡشُرُهُمۡ
ﱹ
جَمِيعٗا
ﱺ
يَٰمَعۡشَرَ
ﱻ
ٱلۡجِنِّ
ﱼ
قَدِ
ﱽ
ٱسۡتَكۡثَرۡتُم
ﱾ
مِّنَ
ﱿ
ٱلۡإِنسِۖ
ﲀﲁ
وَقَالَ
ﲂ
أَوۡلِيَآؤُهُم
ﲃ
مِّنَ
ﲄ
ٱلۡإِنسِ
ﲅ
رَبَّنَا
ﲆ
ٱسۡتَمۡتَعَ
ﲇ
بَعۡضُنَا
ﲈ
بِبَعۡضٖ
ﲉ
وَبَلَغۡنَآ
ﲊ
أَجَلَنَا
ﲋ
ٱلَّذِيٓ
ﲌ
أَجَّلۡتَ
ﲍ
لَنَاۚ
ﲎﲏ
قَالَ
ﲐ
ٱلنَّارُ
ﲑ
مَثۡوَىٰكُمۡ
ﲒ
خَٰلِدِينَ
ﲓ
فِيهَآ
ﲔ
إِلَّا
ﲕ
مَا
ﲖ
شَآءَ
ﲗ
ٱللَّهُۚ
ﲘﲙ
إِنَّ
ﲚ
رَبَّكَ
ﲛ
حَكِيمٌ
ﲜ
عَلِيمٞ
ﲝ
١٢٨
ﲞ
Allah hepsini toplayacağı gün, "Ey cin topluluğu! İnsanların çoğunu yoldan çıkardınız" der, insanlardan onlara uymuş olanlar, "Rabbimiz! Bir kısmımız bir kısmımızdan faydalandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık" derler. "Cehennem, Allah'ın dilemesine bağlı olarak, temelli kalacağınız durağınızdır" der. Doğrusu Rabbin hakimdir, bilendir.
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