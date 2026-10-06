Tafseer Jalalayn Tefsir: Al-An'am Ayah 124

﴿وَإِذَا جَاۤءَتۡهُمۡ﴾ أَيْ أَهْل مَكَّة ﴿ءَایَةࣱ﴾ عَلَى صِدْق النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿قَالُوا۟ لَن نُّؤۡمِنَ﴾ بِهِ ﴿حَتَّىٰ نُؤۡتَىٰ مِثۡلَ مَاۤ أُوتِیَ رُسُلُ ٱللَّهِۘ﴾ مِنْ الرِّسَالَة وَالْوَحْي إلَيْنَا لأنا أكثر مالا وأكبر سنا قال تعالى ﴿ٱللَّهُ أَعۡلَمُ حَیۡثُ یَجۡعَلُ رِسَـٰلَـٰتِهِۦۗ﴾ بِالْجَمْعِ وَالْإِفْرَاد وَحَيْثُ مَفْعُول بِهِ لِفِعْلٍ دَلَّ عَلَيْهِ أَعْلَم أَيْ يَعْلَم الْمَوْضِع الصَّالِح لِوَضْعِهَا فِيهِ فَيَضَعهَا وَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا أَهْلًا لَهَا ﴿سَیُصِیبُ ٱلَّذِینَ أَجۡرَمُوا۟﴾ بِقَوْلِهِمْ ذَلِكَ ﴿صَغَارٌ﴾ ذُلّ ﴿عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابࣱ شَدِیدُۢ بِمَا كَانُوا۟ یَمۡكُرُونَ ١٢٤﴾ أَيْ بسبب مكرهم