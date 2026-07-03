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Al-An'am
119
6:119
وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوايهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين ١١٩
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًۭا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١١٩
وَمَا
لَكُمۡ
أَلَّا
تَأۡكُلُواْ
مِمَّا
ذُكِرَ
ٱسۡمُ
ٱللَّهِ
عَلَيۡهِ
وَقَدۡ
فَصَّلَ
لَكُم
مَّا
حَرَّمَ
عَلَيۡكُمۡ
إِلَّا
مَا
ٱضۡطُرِرۡتُمۡ
إِلَيۡهِۗ
وَإِنَّ
كَثِيرٗا
لَّيُضِلُّونَ
بِأَهۡوَآئِهِم
بِغَيۡرِ
عِلۡمٍۚ
إِنَّ
رَبَّكَ
هُوَ
أَعۡلَمُ
بِٱلۡمُعۡتَدِينَ
١١٩
Size ne oluyor ki, Allah size darda kalmanızın dışında, haram olanları genişçe anlatmışken adının üzerine anıldığı şeyden yemiyorsunuz? Doğrusu çoğunluk, heva ve heveslerine uyarak, bilmeden sapıtıyorlar. Aşırı gidenleri en iyi bilen Rabbindir.
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[
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
] ئهوه چیتانه بۆ خواردنێك ناخۆن كه ناوی خوای گهورهی لهسهر هێنراوه له كاتى سهربڕیندا؟ چی ڕێگری ئێوه ئهكات كه بیخۆن؟ [
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
] له كاتێك ئهوهی كه خوای گهوره حهرامی كردبوو لهسهرتان ههمووی بهدرێژی بۆ باسكردن [
إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
] تهنها له كاتی ناچاریدا ئهوهی كه حهرامیشه بۆتان حهڵاڵ ئهبێ [
وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ
] وه به دڵنیایی زۆرێك له كافران بهههواو ئارهزووی خۆیان خهڵكى گومڕا ئهكهن، (كه باسمان كرد ههندێك لهو ئاژهڵانه خۆیان لهسهر خۆیان حهرامی ئهكهن و نایخۆن) [
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (١١٩)
] وه به دڵنیایی خوای گهوره خۆى زاناتره بهو كهسانهی كه سنووری خوای گهوره ئهبهزێنن و دهستدرێژی ئهكهن